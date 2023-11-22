На Ямале из-за роста заболеваемости прививки от коронавируса должны поставить чиновники, работники ресторанов и салонов красоты

Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко поручила больницам округа организовать вакцинацию населения, в том числе и от коронавируса. По данным г –жи Нечепуренко, количество заболевших коронавирусом выросло за последние 10 недель в 39 раз: с 9 до 350 случаев.

«Регистрируются случаи заноса инфекции в медицинские учреждения, в том числе медперсоналом», – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора ЯНАО.

В число тех, кто обязательно должен поставить прививку от COVID, вошли:

– медики;

– сотрудники образовательных организаций и учреждений культуры;

– работники кафе, банков, гостиниц, парикмахерских, прачечных и других организаций бытового обслуживания;

– сотрудники организаций физкультуры и спорта;

– госслужащие и муниципальные служащие;

– призывники;

– люди старше 60 лет;

– люди с хроническими заболеваниями.

Тревожная также на Ямале ситуация по коклюшу. Показатель 2022 года уже превышен в 2 раза.

В 2023 году зарегистрировано 2 очага генерализованной менингококковой инфекции, в то числе 1 – с летальным исходом.

Показатель заболеваемости гепатитом А за 10 месяцев 2023 года достиг годового уровня заболеваемости 2022 года. И это при том, что уже в прошлом году показатель заболеваемости в ЯНАО превышал среднероссийский на 59%.

Кроме того, как отмечает Людмила Нечепуренко в связи с наличием сибиреязвенных захоронений на территории Ямала, сохраняется риск заразиться сибирской язвой. Поэтому помимо прочих категорий такую вакцину должны также поставить вахтовики.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»