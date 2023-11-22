На Ямале из-за роста заболеваемости прививки от коронавируса должны поставить чиновники, работники ресторанов и салонов красоты

Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко поручила больницам округа организовать вакцинацию населения, в том числе и от коронавируса. По данным г –жи Нечепуренко, количество заболевших коронавирусом выросло за последние 10 недель в 39 раз: с 9 до 350 случаев.
«Регистрируются случаи заноса инфекции в медицинские учреждения, в том числе медперсоналом», – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора ЯНАО.
В число тех, кто обязательно должен поставить прививку от COVID, вошли:
– медики;
– сотрудники образовательных организаций и учреждений культуры;
– работники кафе, банков, гостиниц, парикмахерских, прачечных и других организаций бытового обслуживания;
– сотрудники организаций физкультуры и спорта;
– госслужащие и муниципальные служащие;
– призывники;
– люди старше 60 лет;
– люди с хроническими заболеваниями.
Тревожная также на Ямале ситуация по коклюшу. Показатель 2022 года уже превышен в 2 раза.
В 2023 году зарегистрировано 2 очага генерализованной менингококковой инфекции, в то числе 1 – с летальным исходом.
Показатель заболеваемости гепатитом А за 10 месяцев 2023 года достиг годового уровня заболеваемости 2022 года. И это при том, что уже в прошлом году показатель заболеваемости в ЯНАО превышал среднероссийский на 59%.
Кроме того, как отмечает Людмила Нечепуренко в связи с наличием сибиреязвенных захоронений на территории Ямала, сохраняется риск заразиться сибирской язвой. Поэтому помимо прочих категорий такую вакцину должны также поставить вахтовики.
Салехард, Наталья Ефремова
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