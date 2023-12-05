В гимназии Лабытнанги в обязательном порядке вакцинируют учеников от гепатита А

В гимназии Лабытнанги детей обязали поставить прививки от гепатита А в связи с тем, что у одного из учеников выявлено это заболевание. Об этом сообщили в управлении образования города в ответ на вопрос подписчика паблика «Лабытнанги info».

«Выявлен случай заболевания гепатитом. Для исключения рисков заболевания детей и работников образовательных учреждений проводится вакцинация. Данная мера установлена постановлением Роспотребнадзора», – говорится в сообщении ведомства.

При этом подписчик паблика возмутился тем, что вакцинация принудительная – тех, кто не поставил прививку, отстраняют от посещения школы. Другие члены сообщества вообщене верят в то, что есть заболевший.

«Мой ребёнок ещё с последствиями от прививки от гриппа (как поставили, так и сразу заболели, педиатр дал медотвод), а нас уже заставляют ставить прививку от гепатита А, ссылаясь, что «ничего страшного в этом нет», постановление Роспотребнадзора, иначе нет допуска в гимназию. Когда кто-то там заболел, нас и в школе не было. Почему я должна на ослабленный иммунитет ребёнка ещё давать нагрузку из-за чёткого указания- нет допуска в школу? При этом нет никаких подтверждающих документов, в чат класса было просто смс от кл.рук. Дайте приказ и организуйте полноценное дистанционное образование, гарантированное государством. И не забудьте про возмещение питания. Если уж вы так с нами, то и мы будем по тому же месту», – написал анонимный автор.

С ним согласились многие подписчики паблика.

Ранее главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуенко сообщала, что показатель заболеваемости гепатитом А за 10 месяцев 2023 года достиг годового уровня заболеваемости 2022 года. В том чисе она распорядилась прививат детей перед поступлением в сады и школы, выпускников школ, воспитанников школ-интернатов, работников общепита, торговли, школ и контактных с заболевшими.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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