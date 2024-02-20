В детском саду Лабытнанги дети заболели гепатитом А

В Лабытнанги в детском саду дети заболели гепатитом А. ЧП случилось в учреждении «Волшебница». Больны два воспитанника, сообщает «Север Пресс» со ссылкой на Роспотребнадзор ЯНАО.

В Лабытнанги объявили срочную вакцинацию. Если родители откажутся от прививки, то ребёнку запретят посещать детсад.

В дошкольном учреждении и с контактными лицами проводятся профилактические мероприятия, чтобы предотвратить распространение болезни.

Всего с начала 2024 года в Лабытнанги зарегистрировали четыре случая заболевания детей гепатитом А. Источником инфекции стал ребёнок, который приехал из Таджикистана.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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