В Салехарде на пешеходном переходе сбили ребёнка

В Салехарде ребёнок попал под колёса автомобиля, он получил травму грудной клетки. Пострадавшему 7 лет, сообщает «Салехард online». ДТП произошло на перекрёстке Пушкина-Свердлова в 11:35.

Водитель заявил, что мальчик переходил дорогу на красный свет светофора. Мальчик уверяет, что шёл на зелёный.

«Ребёнок доставлен в приёмный покой СОКБ, где ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным у школьника ушиб грудной клетки», – пояснила замначальника Госавтоинспекции Салехарда Галина Шипова.

Напомним, 3 октября около 19:15 в районе дома № 39 по ул. Свердлова машина насмерть сбила девочку. Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель 1984 года рождения дал признательные показания.

Салехард, Наталья Ефремова

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