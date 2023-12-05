В Пуровском районе рабочего придавило грейдером насмерть

В Пуровском районе будут судить водителя тягача, по вине которого рабочего задавило грейдером. ЧП случилось 14 октября 2023 года.

«В ходе следствия установлено, что водитель автомобиля тягач «Камаз» получил задание от руководства перевезти автогрейдер в Новый Уренгой для технического осмотра. Он прибыл на место и решил самостоятельно выполнить погрузку грейдера своим ходом, при этом прав на управление таким средствами у него не было. Так как у автогрейдера оказалась неисправной гидравлическая система, он обратился за помощью к работнику коммерческой организации с просьбой оказать содействие при погрузке»,– отметили в Следкоме Ямала.

Манипуляции грейдером привели к тому, что рабочий оказался зажат между отсеком двигателя и кабиной автогрейдера. Мужчина 1969 года рождения скончался на месте от травм.

Квалификация уголовного дела – п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).



Уголовное дело направлено в суд.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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