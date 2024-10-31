В Пуровском районе осудили мужчину за смерть рабочего из-за неисправного грейдера

В Пуровском районе осудили водителя, который случайно зажал рабочего автогрейдером. Обвиняемый сел за руль неисправного автомобиля спецтехники, при этом даже не имея прав на управление такими видами машин. Приговором суда ему назначили условный срок – пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Подробности трагедии напоминают в следственном управлении СК Ямала. ЧП случилось 14 октября 2023 в Пуровском районе.

«Водитель автомобиля тягач «Камаз» получил задание от руководства перевезти автогрейдер в Новый Уренгой для технического осмотра. Прибыв на место, он решил самостоятельно выполнить его погрузку своим ходом путём его управления и эксплуатации. Так как у автогрейдера оказалась неисправной гидравлическая система, он обратился за помощью к работнику коммерческой организации с просьбой оказать содействие при погрузке. В результате действий водителя рабочий оказался зажат между отсеком двигателя и кабиной автогрейдера», – объясняют следователи.

Потерпевший 1969 года рождения скончался на месте.



Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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