Прокуратура отсудила у коммерсанта 3 млн рублей в пользу семьи погибшего в траншее работника

Прокуратура взыскала 3 млн рублей с коммерсантов после смерти работника в Лабытнанги. Несчастный случай произошёл в октябре 2022 года. Во время строительных работ одного из мужчин завалило землёй в траншее. Следователи возбудили уголовное дело, но пока не сообщали об итогах его расследования и суда.

Прокуратура же сообщила, что уже был суд и установлена вина работодателя. По данным надзорного ведомства, трагедия случилась в результате допущенных предпринимателем нарушений правил безопасности при укладке трубопровода.

«Установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. У пострадавшего на иждивении имелись двое малолетних детей. В этой связи прокурор города в интересах детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», – рассказали в прокуратуре.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube