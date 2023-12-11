На Ямале ветераны боевых действий и участники СВО получат по полмиллиона на покупку жилья

На Ямале ветеранам боевых действий, а также участникам СВО будут выдавать по 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «прямой линии» 10 декабря 2023 года. Новая мера поддержки начнёт работать с 1 января 2024 года.

Воспользоваться мерой поддержки смогут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, а также ветераны СВО. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. Среди условий – постоянное проживание на территории ЯНАО, гражданство РФ и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи, рассказали в правительстве округа.

Сейчас ветераны боевых действий и их семьи в округе получают приоритет при участии в региональной программе «Молодая семья» и программе «Сотрудничество» при переезде в Тюменскую область. Им также предоставляется первоочередное право на получение денежной выплаты взамен земельного участка в рамках окружной программы для многодетных семей и соцподдержки для индивидуальных застройщиков.

Салехард, Наталья Ефремова

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