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Понедельник, 19 августа 2024, 11:19 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Участники СВО на Ямале смогут потратить полмиллиона на вторичное жилье

На Ямале меняются условия предоставления мер поддержки для участников СВО. Новшества озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после встречи с участниками СВО и их родными.

Теперь выплату на улучшение жилищных условий в 500 тыс. рублей бойцы смогут потратить на вторичном рынке. «Распространим действие сертификата в городах на вторичное жильё. Смогут воспользоваться те, у кого уже есть ипотека, кто планирует улучшение жилищных условий», – сказал глава округа, комментируя изменения в своём тг-канале.

Кроме того, власти Ямала берут на себя оплату проживания в санатории не только для участников спецоперации, но и для сопровождающих (супруга или один из родителей). «Со 120 до 150 тыс. рублей увеличим номинал реабилитационного сертификата. Поддержка округа составит 300 тыс. рублей на двоих членов семьи», – написал г-н Артюхов.

Также вырастет и сумма компенсации проезда бойцов в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. рублей. Глава ЯНАО уточнил, что это связано с ростом цен на билеты.

Кроме того, Дмитрий Артюхов анонсировал появление памятника воину-защитнику в Ноябрьске – его установят к концу осени рядом с площадью Опалённой юности.

Салехард, Ноябрьск, Наталья Ефремова

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