Участники СВО на Ямале смогут потратить полмиллиона на вторичное жилье

На Ямале меняются условия предоставления мер поддержки для участников СВО. Новшества озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после встречи с участниками СВО и их родными.

Теперь выплату на улучшение жилищных условий в 500 тыс. рублей бойцы смогут потратить на вторичном рынке. «Распространим действие сертификата в городах на вторичное жильё. Смогут воспользоваться те, у кого уже есть ипотека, кто планирует улучшение жилищных условий», – сказал глава округа, комментируя изменения в своём тг-канале.

Кроме того, власти Ямала берут на себя оплату проживания в санатории не только для участников спецоперации, но и для сопровождающих (супруга или один из родителей). «Со 120 до 150 тыс. рублей увеличим номинал реабилитационного сертификата. Поддержка округа составит 300 тыс. рублей на двоих членов семьи», – написал г-н Артюхов.

Также вырастет и сумма компенсации проезда бойцов в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. рублей. Глава ЯНАО уточнил, что это связано с ростом цен на билеты.

Кроме того, Дмитрий Артюхов анонсировал появление памятника воину-защитнику в Ноябрьске – его установят к концу осени рядом с площадью Опалённой юности.

Салехард, Ноябрьск, Наталья Ефремова

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