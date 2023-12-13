На Ямале запустили госпроект по покупке одежды для студентов на Ozon

Власти Ямала запустили пилотный проект для покупки одежды для студентов через маркетплейсы. Речь идёт о тех учащихся, что находятся на гособеспечении. Первыми в эксперименте участвуют студенты колледжа в Муравленко. Скоро к проекту подключатся учебные заведения в других городах Ямала, рассказал заместитель губернатора округа Константин Оболтин.

Студентам выдают сертификаты, далее они сами могут выбрать одежду на «Озон».

«В октябре мы запустили для студентов, которые находятся на полном социальном обеспечении, возможность приобретать по своему стандарту одежду и обувь. Стартовали на базе Муравленковского колледжа. Девять студентов у нас были, получили от них высокие отклики, кучу предложений от них – давайте расширим ещё на эту категорию, на эту. Решили, что, действительно, для студента, для молодого поколения, это всё интересно, они всё равно это всё заказывают на маркетплейсах, а не ждут, когда им поставят через закупочные мероприятия, нужного им размера, цвета, фактуры»,– сказал г-н Оболтин.

Муравленко, Наталья Ефремова

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