Студенты-льготники на Ямале смогут купить на Ozon вещи на 30 тыс. рублей

Номинал сертификата на Ozon, который могут потратить ямальские студенты на одежду, составляет 30 500 рублей. Об этом говорится в документах правительства Ямала.

В 2024 году запущен проект по обеспечению одеждой льготных категорий студентов через маркетплейс – ребята сами будут выбирать себе то, что им понравится. Раньше вещи закупали централизованно. Многие ямальцы жаловались на то, что не хотят их носить.

Право на получение электронного сертификата предоставляется обучающимся, которые находятся на полном гособеспечении:

– инвалиды, проживающие в общежитии;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

– лица из числа коренных малочисленных народов Севера.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube