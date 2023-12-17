В Салехарде сгорел очередной аварийный дом, есть пострадавшие

В Салехарде сегодня ночью сгорел очередной аварийный деревянный дом. Пострадали три человека. В ночь на 17 декабря 2023 года пожар возник по адресу Чапаева, д. 3. К пожарным сообщение о возгорании поступило в 4 часа 49 минут.

«На момент прибытия пожарных уже наблюдалось горение на втором этаже и кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану.

Из дома эвакуировано 19 жильцов, в том числе 4 ребёнка. Дом признан аварийным и подлежит расселению»,– рассказали в управлении МЧС Ямала. Троих жильцов дома пришлось госпитализировать.

Жильцов сгоревшего дома городские власти временно разместили в общежитии и ведут подбор жилья в маневренном жилом фонде, уточнили в мэрии.

Всего в доме N3 по улице Чапаева было зарегистрировано 44 человека.

«Ведется работа с каждой семьей по подбору вариантов размещения в маневренном фонде»,– пообещали чиновники.

Салехард, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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