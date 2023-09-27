В горевшем аварийном доме в Салехарде погибли три человека

В Салехарде в ночь на 27 сентября сгорел жилой деревянный дом. По данным на 8 утра есть сведения о троих погибших и одном пострадавшем.
Как сообщают в управлении МЧС Ямала, огонь вспыхнул около двух часов ночи в доме Чапаева, д. 36. Он был признан аварийным в 2021 году.
Спасатели отмечают, что когда они прибыли, огонь и задымление были в подъезде на первом этаже на площади 100 кв.м.
«Все силы пожарных были направлены на поиски возможных пострадавших и тушение очага пожара. Тушение осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный, а распространение в домах такого типа происходит за короткий промежуток времени»,– уточняют в управлении МЧС Ямала.
Открытый огонь ликвидировали спустя 2,5 часа.
В ходе тушения было обнаружено три человека без признаков жизни ( возраст и личность погибших уточняется).
В тушении пожара задействованы 11 единиц спецтехники МЧС России, 40 человек личного состава.
Жильцам дома предлагают пункт временного размещения в гостинице «Обь», на данный момент обратились 29 человек из них 8 детей.
Это уже второй пожар с погибшими за сентябрь. 18 сентября ночью сгорел жилой дом в Ноябрьске. Погибла женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube