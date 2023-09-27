В горевшем аварийном доме в Салехарде погибли три человека

В Салехарде в ночь на 27 сентября сгорел жилой деревянный дом. По данным на 8 утра есть сведения о троих погибших и одном пострадавшем.

Как сообщают в управлении МЧС Ямала, огонь вспыхнул около двух часов ночи в доме Чапаева, д. 36. Он был признан аварийным в 2021 году.

Спасатели отмечают, что когда они прибыли, огонь и задымление были в подъезде на первом этаже на площади 100 кв.м.

«Все силы пожарных были направлены на поиски возможных пострадавших и тушение очага пожара. Тушение осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный, а распространение в домах такого типа происходит за короткий промежуток времени»,– уточняют в управлении МЧС Ямала.

Открытый огонь ликвидировали спустя 2,5 часа.

В ходе тушения было обнаружено три человека без признаков жизни ( возраст и личность погибших уточняется).

В тушении пожара задействованы 11 единиц спецтехники МЧС России, 40 человек личного состава.

Жильцам дома предлагают пункт временного размещения в гостинице «Обь», на данный момент обратились 29 человек из них 8 детей.

Это уже второй пожар с погибшими за сентябрь. 18 сентября ночью сгорел жилой дом в Ноябрьске. Погибла женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело.

Салехард, Наталья Ефремова

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