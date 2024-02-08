Следователи назвали причину пожара в Салехарде, где погибли три женщины

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в доме по адресу Чапаева,36. Причина возгорания криминалистами установлена – это брошенный одним из гостей дома окурок. Теперь мужчину, который курил и не затушил сигарету, будут судить за причинение смерти по неосторожности трём женщинам.
Перед тем, как вспыхнул огонь, и погибшие женщины, и их гость, бросивший впоследствии окурок, выпивали.
«По данным следствия, 26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях, распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их гостьи. Ночью он, выкурив в общем коридоре сигарету, бросил окурок тлеющим на пол вблизи сгораемых материалов. Произошёл пожар. При тушении обнаружены тела трёх женщин, причиной смерти которых стало острое отравление окисью углерода», – описали фабулу преступления в Следкоме Ямала.
Огнём уничтожено и повреждено имущество на сумму более 6,5 млн рублей. Потерпевшие обратились с исками в суд. «С целью их обеспечения по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому», – уточнили силовики.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 1 ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Сгоревший дом – аварийный. Но мэрия приняла решение восстановить его, и после ЧП в него вернулись жильцы.
В управлении МЧС ранее сообщали, что тушение дома осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный.
Салехард, Наталья Ефремова
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