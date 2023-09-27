В горевшей ночью деревяшке в Салехарде погибли три женщины, возбуждено дело

В ночном пожаре в Салехарде 27 сентября погибли три женщины. Личности погибших установили, сообщили в следственном управлении СК Ямала. Следователи возбудили уголовное дело. Квалификация – ч.3 ст.109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теперь силовикам предстоит провести экспертизы для выяснения причин ЧП и точных причин смерти. Причины возгорания также устанавливают дознаватели МЧС Ямала.

Горел дом из 23 квартир на Чапаева, 26. Огнём уничтожен первый подъезд, в остальной части дома жильцы планируют продолжить проживание.

Как уточняют силовики, две погибших женщины немного старше 30 лет, ещё одной погибшей 51 год. «В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», – обещают в Следкоме Ямала.

Ранее в управлении МЧС уточняли, что тушение пожара осложнялось неисправностью водоисточника и тем, что дом деревянный.

По данным мэрии Салехарда, пострадавшие могут получить материальную помощь – в размере 50 тыс. рублей для семей, состоящих из двух и более человек; 20 тыс. рублей – на одиноко проживающих граждан.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»