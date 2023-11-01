Горожане возмущены решением властей Салехарда восстановить аварийный горевший дом

Дом на Чапаева,36 в Салехарде, где в пожаре погибли люди, восстанавливают. Работы уже начались. Об этом сообщили городские чиновники 1 ноября 2023 года. Огонь в доме вспыхнул 27 сентября.

«Специалисты подрядной организации уберут гарь, также будут проведены работы по восстановлению конструкции дома, восстановлена система электроснабжения и сделана чистовая отделка в местах общего пользования», – сообщили в мэрии. Там добавили, что система теплоснабжения дома не пострадала.

По словам замначальника управления ЖКХ Анатолия Рогожникова, работы планируют завершить до конца года.

В комментариях жители Салехарда уже высказывают недовольство и предлагают снести дом.

«Вы че администрация города совсем уже? Сносить его надо, а не ремонтировать»,– написала подписчица тг-канала администрации Салехарда Альбина.

«Вы что в этом доме люди жить будут ещё 100 лет. Если бы администрация так жили. Мы живём ещё хуже, для них это нормально», – ответила другая жительница города.

«Очень жаль жителей этого дома», – резюмировала Лара.

Дом был признан аварийным в 2021 году. «Тушение осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный, а распространение в домах такого типа происходит за короткий промежуток времени»,– уточняли в управлении МЧС Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

фото - администрация Салехард

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