Жителям сгоревшей деревяшки в Салехарде дадут денег на ремонт квартир

Власти Ямала предоставят выплаты из бюджета для погорельцев, у которых пострадало имущество во время пожара в доме по адресу г. Салехард, ул. Игарская, д. 52. Размер выплат пока неизвестен, чиновники лишь утвердили порядок предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету Салехарда, но не назвали её сумму.

Целевое назначение денег – восстановление жилых помещений, принадлежащих социально незащищенным категориям населения. Кто именно входит в незащищённые категории – тоже неясно.

Деньги предоставят из резервного фонда правительства округа.

Пожар случился 20 декабря в 10:45. Из дома была эвакуирована и доставлена в больницу женщина с отравлением продуктами горения.

Ранее жители Салехарда высказывали недовольство в связи с тем, что мэрия Салехарда решила отремонтировать, а не снести другой горевший дом – по адресу на Чапаева,36.

Салехард, Наталья Ефремова

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