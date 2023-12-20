В Салехарде горит очередной деревянный дом, госпитализирована женщина

В Салехарде горит очередной деревянный дом. 20 декабря в 10:45 в пожарную часть поступило сообщение о том, что огнём охвачен дом по адресу Игарская, 52. Есть пострадавшая.



Через несколько минут огнеборцы были на месте вызова сообщают в управлении МЧС ЯНАО. Спасатели отмечают, что на момент прибытия наблюдалось горение на втором этаже и на чердачном помещении, ориентировочно на площади 90 кв.м.



Часть жильцов эвакуировались самостоятельно, двоим помогли выбраться.



«По предварительной информации, пострадала женщина, которая доставлена в приёмный покой окружной больницы, предварительный диагноз – отравление продуктами горения», – рассказали в спасательном ведомстве.



Открытое горение ликвидировано, тушение пожара продолжается. Информация уточняется.

В Салехарде в ночь на 17 декабря 2023 сгорел дом на Чапаева, 3. Есть пострадавшие.

В сентябре случился пожар, в котором погибли люди, также на улице Чапаева. В ночь на 27 сентября сгорел жилой деревянный дом по адресу Чапаева,36, погибли трое.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube