Виновника смертельного пожара в Салехарде отправят в колонию-поселение

В Салехарде осудили мужчину, по вине которого горел деревянный дом и погибли три женщины. Речь идёт о доме Чапаева, д. 36, он был признан аварийным в 2021 году. Мужчина был в этом доме в гостях, когда он уходил, бросил окурок, который стал причиной пожара. Он должен будет отбывать срок в колонии поселении – 1 год и 7 месяцев. Приговор озвучивают в следственном управлении Ямала.

«26 сентября 2023 года 38-летний мужчина, находясь в гостях в жилом доме распивал спиртные напитки в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. Ночью 27 сентября он, выкурив в общем коридоре деревянного дома сигарету, бросил тлеющий окурок на пол вблизи сгораемых материалов. В результате его преступных неосторожных действий сгораемые материалы воспламенились, и в коридоре начался пожар, пламя которого распространилось на весь первый этаж и частично второй. При тушении пожара обнаружены тела трех женщин, причиной смерти которых стало острое отравление окисью углерода», – рассказали в Следкоме Ямала.

Огонь уничтожил имущество жильцов и мэрии Салехарда на сумму более 6,5 млн рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски. С целью их обеспечения по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее мужчине.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, которое описано в ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 1 ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Салехард, Наталья Ефремова

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