В Салехарде часть жильцов вернуться в горевший дом, где погибли люди

Глава Салехарда Алексей Титовский поблагодарил наряд ДПС за помощь в тушении пожара в доме на Чапаева, 36. Он также сообщил, что часть жильцов вернутся в горевший дом и будут жить там. После тушения пожара, напомним, найдены тела троих погибших. Огонь вспыхнул сегодня ночью, 27 сентября.

«Хочу поблагодарить наряд ДПС за неоценимую помощь в ликвидации пожара и спасении людей. Парни первыми отреагировали на возгорание, спасли из огня мужчину и вызвали пожарных», – написал г-н Титовский в своём аккаунте в телеграм.

Он уточнил, что дом будут восстанавливать несмотря на то, что как сообщали в МЧС, он аварийный.

«Жильцы первого подъезда временно остановились у родственников, 9 человек размещены в гостиницу. Проживающие во втором и третьем подъезде вернулись в свои квартиры. Всем пострадавшим будет оказана помощь, до наступления холодов проведем восстановительные работы», – написал градоначальник.

В доме 23 квартиры.

В управлении МЧС ранее сообщили, что тушение осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный.

Салехард, Наталья Ефремова

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