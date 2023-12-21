Депутаты Ямала считают проблемой прикорм собак во дворах зимой

Депутаты Ямала одобрили новые штрафы для тех, кто выгуливает собак без намордника и поводка и для тех, кто содержит четвероногих в подвалах, подъездах и во дворах.

Штрафы начнут работать с 1 января 2024 года.

Наказывать будут за содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома (общежития), не являющихся частью квартиры (комнаты), в подъездах, подвалах, на чердаках, на придомовых территориях многоквартирных домов. Нарушителей будут предупреждать или штрафовать от 1 до 2,5 тыс. рублей.

А также за выгул собак в населённых пунктах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника. Тут также будут или предупреждать или накладывать штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей.

Повторное нарушение будет грозить штрафом от 3 до 5 тыс. рублей.

По данным Заксобрания, за 9 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 911 случаев покусов, в том числе детей – 341. В половине случаев владелец животного установлен.

Там считают, что проблемой является прикорм бродячих животных в жилой зоне, в результате чего «собаки сбиваются в стаи и становятся угрозой для ямальцев».

Салехард, Наталья Ефремова

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