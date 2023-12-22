Инвестор показал дизайн будущего рынка на месте хлебозавода в Новом Уренгое (ФОТО)

Инвестор показал дизайн-проект здания рынка, который появится на месте разорённого хлебохзавода в Новом Уренгое. Это будет одноэтажное здание тёмно-коричневого цвета с отделкой в виде деревянных реек и чёрного металла. Макет прислал в редакцию агентства «Новый День» бизнесмен, который занимается реновацией площадки – Мамед Хажгериев.

По предварительным планам, открытие рынка должно состояться летом 2024 года.

Мамед Хажгериев уточнял, что рынок будет продуктовым. Местные продавцы фруктов и овощей уже высказали желание занять там площади.

Рядом также планируется пристроить ресторан.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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