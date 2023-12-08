Рынок на месте закрытого хлебозавода в Новом Уренгое будет продуктовым

Инвестор строительства рынка на месте закрытого хлебозавода в Новом Уренгое раскрыл подробности проекта – комплекс будет продуктовым. Для этого собственник площадки проведёт реконструкцию существующих зданий в соответствии с дизайном-проектом.

«Это будет рынок в современном стиле с панорамными окнами, такие сейчас есть в Москве, в Тюмени. Мы хотели бы также рядом пристроить помещение ресторана, сейчас изучаем возможности для этого. Пока в планах – рыбный ресторан. Дизайн-проект рынка есть, мы его предварительно в мэрию представляли, там концепцию одобрили. Сейчас его дорабатываем и будем готовы показать немного позднее», – пояснил в беседе с агентством «Новый День» инвестор, бизнесмен Мамед Хашгериев.

Он уточнил, что рынок планируется одноэтажным, его площадь – более 2 тыс. кв. м. Арендаторами станут местные продавцы продуктов.

«Пока с поставщиками и продавцами договоры мы не заключаем, но обсуждали со знакомыми предпринимателями – они с радостью заедут к нам, когда рынок откроется. Сейчас в городе таких площадок нет. Думаю, с наполнением торговых площадей проблем не будет»,– сказал г-н Хашгериев.

Предприниматель рассчитывает открыть рынок летом 2024 года, но уточняет, что это оптимистичный вариант. «Если нам удастся найти хорошую строительную бригаду, то успеем. Но если нет, то всё может затянуться. На другом объекте у нас так и случилось – стройка вместо одного года идёт уже два»,– поделился соображениями инвестор.

Он не стал называть сумму инвестиций в рыночный комплекс.

Ранее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, рассказывая об инвестиционных проектах, упомянул создание рынка.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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