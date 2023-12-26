На Ямале снова трагедия на охоте: мужчина убил родственника

В Красноселькупском районе Ямала мужчина убил родственника, приняв его за животное. Трагедия случилась во время охоты 23 декабря 2023 года. Ею занимаются следователи.

«В 80 км от села Толька Красноселькупского района двое мужчин на снегоходах охотились на животных. Местный житель, 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвёл выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник. От полученного ранения в область грудной клетки 71-летний мужчина скончался на месте происшествия», – уточнили в СУ СК Ямала.

Сейчас следователи проводят экспертизы.

Стрелявший подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.)

Такие случайные убийства на охоте, к сожалению, нередки на Ямале. В сентябре 2019 года мужчина случайно убил зятя, передавая ему заряженное ружьё – зять нажал на курок, ему в голову попала дробь.

В 2014 году охотник застрелил родственника в Пуровском районе, полагая, что это лось.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube