На Ямале суд простил тестя, случайно убившего зятя

Мужчина, случайно убивший зятя на охоте в Пуровском районе, избежал тюремного наказания. Виновный по решению суда заплатит только штраф, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Как уточняет региональный следком, суд принял во внимание множество смягчающих обстоятельств. «Обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину признал, способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно загладил причиненный ущерб, что подтверждается материалами уголовного дела», – объяснили приговор суда в СУ СКР по ЯНАО. Сумма штрафа, который мужчина заплатит за убийство родственника, составит 55 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 14 сентября 2019 года. «53-летний мужчина вместе с зятем выехал на охоту. В 40 км от поселка Сывдарма Пуровского района они начали разгружать надувную лодку. Мужчина принял передаваемое зятем оружие, стволы которого были направлены в сторону последнего. При этом тесть случайно нажал на курок. Дробь попала в голову»,– говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Раненый скончался на месте происшествия. Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

К сожалению, трагедии из-за неосторожного обращения на Ямале случаются довольно часто. В августе 2019 года во время шуточной видеосъемки один из жителей Салехарда засунул дуло ружья себе в рот. Произошел выстрел. Молодой человек, по последним данным, которыми располагало агентство, был жив. Дело расследовала полиция.

ЯНАО, служба информации

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