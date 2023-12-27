Дефицитную вакцину привезли на Ямал

На Ямал доставили вакцину против кори, краснухи и паротита. Количество доз невелико – 1 670 штук марки «Вактривир» получил окружной СПИД-Центр. Сейчас препарат распределяется по муниципалитетам.

Проблемы с вакциной возникли из-за проблем с яйцами, объяснял президент Владимир Путин. Для изготовления препарата используется компонент яиц.

Вакцинацию проводят двукратно в возрасте одного года и шести лет, не болевших корью, эпидемическим паротитом и краснухой.

В этом году на Ямале прививку против кори получили более 13 тысяч человек, ревакцинировано – более 15 тысяч ямальцев. Иммунизацию против краснухи прошли порядка шести тысяч северян, столько же ревакцинировано. Вакцинацию и ревакцинацию против паротита прошли более 10 тысяч ямальцев.

В 2023 году на Ямале резко выросла заболеваемость корью. Всего зарегистрировано 12 очагов и 77 больных. Статистику озвучила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко, выступая на заседании Заксобрания Ямала 21 декабря 2023 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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