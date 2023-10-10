На Ямале заболевшие корью появились ещё в двух населённых пунктах

Число заболевших корью в Новом Уренгое достигло 28 человек, кроме того, заболевшие зафиксированы и в других муниципалитетах – Лабытнанги и Надымском районе. В конце сентября после долгого молчания о числе заражённых новоуренгойская больница сообщала о 13 заболевших корью.

«Лабытнанги, в общежитии – один случай, завозной. Диагноз поставлен строителю из Ингушетии. Один – в Пангодах, инфекцию выявили у ребёнка из Чечни. В Новом Уренгое – 28 случаев заболевания», – сообщила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко на пресс-конференции в агентстве «Север-Пресс».

Врачи берут под наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими. Если у этих людей нет прививок, то их вакцинируют.

Салехард, Наталья Ефремова

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