На Ямале в 2023 году зарегистрировано 12 очагов кори, есть два действующих

В 2023 году на Ямале резко выросла заболеваемость корью. Сейчас в регионе два действующих очага – в Яр-Сале и в Новом Уренгое. В газовой столице болеет 6-месяный ребёнок. Всего же в этом году зарегистрировано 12 очагов и 77 больных. Статистику озвучила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко, выступая на заседании Заксобрания Ямала 21 декабря 2023 года.

«Весь 2023 год мы боролись и продолжаем бороться с корью. Показатель: 15 случаев на 100 тыс. населения по 11 месяцам. За последние 12 лет у нас никогда такого значения не было. Всего у нас на территории 6 муниципальных образований регистрировались очаги кори. 12 очагов, 77 больных, в том числе 49 – дети. В 9 случаев из 12 мы не допустили распространения в образовательных коллективах случаев кори. Это благодаря нашим слаженным действиям. Нам даётся всего лишь трое суток, чтобы мы в очаге провели работу, вакцинировали, тогда будет эффект», – рассказала глава управления Роспотребнадзора в ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Она отметила, что все случаи завозные.

«Все наши биологические риски, связанные с корью, это заносы. Чеченская республика – 5 заносов, Дагестан – 5 случаев, Ингушетия – 3 случая, Москва – 2 случая, Омская область – 1 случай, Свердловская область, Карачаево-Черкессия, Крым», – озвучила данные г-жа Нечепуренко.

Большинство заболевших – 68% – это дети.

Главный санитарный врач отметила, что заболевают те, у кого нет прививки. «75% заболевших – непривитые против кори», – заключила докладчица.

Салехард, Наталья Ефремова

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