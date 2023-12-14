Проблемы с яйцами привели к нехватке вакцины от кори

Специалисты уже занимаются решением проблем нехватки вакцины от кори, заверил президент РФ Владимир Путин. Производство препарата зависит от снабжения куриными яйцами, и на отрасли сказалась ситуация с подорожанием продукта.

В производстве вакцин от кори случился технический сбой, признал президент. В ближайшее время эту проблему решат.

«Основное сырье для производства вакцин – куриное яйцо. Его нужно в достаточном количестве и нужного качества. В ближайшее время этот вопрос решат, проблем не будет», – заверил Путин во время прямой линии.

Он объяснил рост заболеваемости корью в России большим потоком приезжих иностранцев без прививок. В частности, Россия приняла миллионы выходцев с Украины, где иммунизация населения находится на очень низком уровне.

Путин также назвал проблемой уход рядя фармацевтических компаний с российского рынка. Из аптек припал ряд препаратов, но среди них было мало жизненно важных лекарств. Минздрав создал комиссию по импортозамещению для решения проблем снабжения лекарствами. Однако, не все россияне хорошо восприняли отечественные замены для зарубежных препаратов.

«Про замены: бывает, что препараты не подходят. Часто это психологический момент, когда люди привыкли к одним препаратам и не верят другим лекарствам», – пояснил президент.

Как сообщал «Новый День», в России растет доля исследований аналогов лекарств, при этом сокращается число клинических испытаний оригинальных инновационных препаратов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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