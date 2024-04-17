Баптисты, вахтовики, продавец «Монетки» – кто привёз корь на Ямал в 2023 году

В прошлом, 2023 году, на Ямале зарегистрировано 79 случаев кори. Это максимальное число за весь период наблюдения. Показатель выше среднероссийского значения на 75%, отмечают санитарные врачи округа. Источниками инфекции становились приезжие, зафиксировано 20 завозных случаев, в основном из республик Северного Кавказа.

В сентябре-октябре 2023 года в Новом Уренгое корью переболели 44 человека, в том числе 28 детей до 14 лет. Завозных случаев там было 9 (Ингушетия, Чеченская республика, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Свердловская область, Крым). «Источник инфекции (вероятный) – больные корью лица, прибывшие из других территорий РФ, а также продавец ТЦ «Солнечный» (Монетка), прибывшая из Дагестана», – говорится в годовом докладе ведомства. Заболели воспитанники детских садов, школ, сотрудники «Солнечного». В ноябре там же появился ещё один очаг кори – завозной случай из Дагестана (Дербент). В ноябре-декабре в Ноом Уренгое заболели ещё 17 человек, из них 10 детей.

В ноябре-декабре вспышка кори произошла в селе Яр-Сале Ямальского района. Пострадали семь человек. Санитарные врачи полагают, что заразу занесли прихожане Баптисткого миссионерского центра МСЦ «Север Ямала», приезжавшие в Яр-Сале в начале ноября.

Были также случаи хзавоза кори на месторождения вахтовиками. Так, в мае на Салмановское месторождение (Тазовский район) прибыл больной вахтовый работник из Омской области. В декабре зарегистрирован завозной случай в посёлке Бованенково Ямальского района из Республики Дагестан. Корью болел 33-летний вахтовик.

Новый Уренгой, Ямальский район,, Наталья Ефремова

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