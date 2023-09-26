В Новом Уренгое случилась вспышка кори

В Новом Уренгое дети заболели корью. В мэрии газовой столицы отказались назвать точное число заболевших, при этом там заявляют, что нужно как можно скорее сделать ребёнку прививку, если это не было сделано в рамках календаря прививок.

Все заболевшие – непривитые дети, рассказывают в администрации Нового Уренгоя. Где именно учатся дети и сколько пострадавших – умалчивают. В ответ на вопрос журналиста «МК Ямал» в мэрии сообщили, что у них «нет точных данных о числе заболевших».

Специалисты отдела Роспотребнадзора в г. Новый Уренгой, Тазовском районе выявляют круг контактных лиц на учёбе и работе, проводится иммунизация населения. Детей, которые были в контакте с больными, если у них нет прививки, отстранят от учёбы на 21 день. Их переведут на дистант.

«Взрослым нет необходимости идти делать прививку в поликлинику – если вы попали в круг контактных лиц заболевшего, медработники придут к вам на дом и предложат сделать прививку», – говорят власти.

Корь передаётся воздушно-капельным путём.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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