В Новом Уренгое 13 заболевших корью в больнице, ещё 3 тысячи – под наблюдением

В новоуренгойской больнице 13 жителей города проходят лечение от кори. Они находятся в инфекционном корпусе. Под наблюдением врачей еще более 3 тыс. новоуренгойцев, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщили представители городской больницы в соцсетях 28 сентября.

До этого ни мэрия, ни Роспотребнадзор не могли назвать число заболевших. Санитарные врачи лишь сообщили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в трех школах.

Известно, что первые заболевшие прибыли на Ямал из других регионов.

Теперь всех непривитых в срочном порядке вакцинируют.

«Просим не противодействовать работе наших врачей. Если вы оказались в очаге инфекции, пожалуйста, следуйте рекомендациям специалистов. Заболевание не опасно для вас и вы не заразите окружающих, если были привиты. Если вы не вакцинированы от кори, медицинские работники сделают вам прививку дома», – сказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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