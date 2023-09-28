В Новом Уренгое по-прежнему скрывают число заболевших корью

Заболевшие корью дети выявлены в трёх школах Нового Уренгоя. Такой вывод можно сделать из комментария Роспотребнадзора ЯНАО для СМИ – журналисты сообщают, что в трёх школах Нового Уренгоя проводятся противоэпидемические мероприятия против кори.

«Все случаи заболевания, выявленные в городе, были завезены из других регионов. Пациенты изолированы и проходят лечение»,– сообщила изданию «Импульс Севера» главный санитарный врач Людмила Нечепуренко.

Все непривитые от кори дети (около 50 человек из 3 тысяч учеников) переведены на дистанционный режим обучения.

В Новый Уренгой доставлена партия противокоревой вакцины. Привившиеся дети уже на следующий день смогут вернуться в школу. Все педагоги в школах привиты.

Число заболевших по-прежнему скрывается. Ответ на официальный запрос агентства в адрес Роспотребнадзора ещё не поступил. Ранее в мэрии Нового Уренгоя заявили, что число заболевших им неизвестно.

В соцсетях подписчики сообщают, что от занятий отстранили не только непривитых школьников, но и воспитанников детсада и просят разъяснить, что всё-таки происходит в городе.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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