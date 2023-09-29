Корью в Новом Уренгое заразились и взрослые, и дети

Источник кори в Новом Уренгое устанавливается, сообщили агентству «Новый День» в управлении Роспотребнадзора ЯНАО. В редакцию поступил официальный ответ ведомства на запрос о вспышке инфекции в газовой столице.
В письме санитарные врачи сообщают, что корью заболели 5 детей и 6 взрослых. Вчера новоуренгойская больница дала другие данные – по их сведения, в инфекционном отделении проходят лечение 13 человек. Под наблюдением ещё 3 тыс. человек.
Ранее также сообщалось, что источник инфекции – завозной. Однако в ответе на запрос «НД» Роспотребнадзор такие сведения не сообщил.
От занятий в школах и садах отстранены дети, у которых нет прививки против кори. Врачи советуют всем немедленно поставить вакцину. После этого детей допустят на занятия.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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