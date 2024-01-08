На месторождении в ЯНАО машиниста затянуло движущимися механизмами трубоукладчика

На Ямале бригадира обвиняют в смерти машиниста трубоукладчика. Мужчина погиб, потому что его затянуло движущимися механизмами крана. Трагедия произошла на месторождении в Ямальском районе ЯНАО в апреле 2023 года.

Следователи рассказывают о деталях расследования уголовного дела (ч.2 ст.216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Именно бригадир отвечал за состояние охраны труда на месте проведения работ.

«12 апреля 2023 года бригадир дал указание рабочим приступить к монтажу подъёмной стрелы крана-трубоукладчика.

При этом он, по версии следствия, проигнорировал тот факт, что на карданном валу привода подъёмной лебёдки трубоукладчика, который непрерывно вращался, отсутствовал защитный кожух»,– уточнили следователи.

Кожух был предусмотрен конструкцией крана и должен был предотвратить попадание посторонних предметов в крутящийся механизм.

К сожалению, без защиты случилось ЧП.

«Машинист, не остановив двигатель, вышел из кабины и направился по правой гусенице шасси трактора к подъёмной лебедке для чистки и регулировки её механизмов. Край его куртки зацепился за шлицы сочленения карданного вала. Потерпевшего вместе с курткой провернуло вокруг вала»,– говорится в материалах дела.

Мужчина погиб от травм.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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