За трагическую смерть машиниста на месторождении Ямала ответит бригадир

Бригадира осудили за смерть машиниста на месторождении Ямальского района. Мужчина погиб после того, как его провернуло вокруг карданного вала трубоукладчика. По версии суда и следствия, бригадир знал, что на спецтехнике отсутствует защитный кожух, но допустил работу людей на такой машине.



Бригадира направят на исправительные работы на 1 год. Его осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).



Трагедия произошла 12 апреля 2023 года. Бригадир, ответственный за состояние охраны труда и безопасности, дал указание рабочим бригады приступить к монтажу подъёмной стрелы крана-трубоукладчика. При этом он проигнорировал тот факт, что на карданном валу привода подъёмной лебёдки трубоукладчика отсутствовал предусмотренный конструкцией защитный кожух, предназначенный для исключения возможности соприкосновения с вращающимся валом посторонних предметов.



«Машинист, не остановив двигатель, вышел из кабины крана-трубоукладчика и направился по правой гусенице шасси трактора к подъёмной лебедке для чистки и регулировки её механизмов. Край его куртки зацепился за шлицы сочленения карданного вала. Потерпевшего вместе с курткой провернуло вокруг вала, в результате чего он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью»,– напомнили в СУ СК Ямала.

Ямальский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube