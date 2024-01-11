российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2024, 13:38 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жителей Салехарда предупредили о возможных отключениях света из-за непогоды

Жителей Салехарда предупредили, что на электросетях возможны сбои из-за непогоды 11 января 2024 года. ЧП могут произойти в зоне деятельности «Россети-Тюмень», уточнили в аккаунте мэрии столицы Ямала в телеграм. « Городские службы работают в режиме повышенной готовности», – говорится в посте.

«Салехардэнерго» переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», – написали представители городской администрации.

Несколько дней назад, 6 января на линии Салехард-Надым также произошли сбои – Салехард остался без света. Специалисты прибегли к веерным отключениям света для снижения нагрузки.

Сегодня на Ямале из-за метели закрыты некоторые дороги, с перебоями работают аэропорты.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Салехарде произошли веерные отключения энергии из-за аварии на линии «Россетей»

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,