В Салехарде произошли веерные отключения энергии из-за аварии на линии «Россетей»

В Салехарде 6 января 2024 года производились веерные отключения электроэнергии из-за аварии на двух магистралях Россетей. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих аккаунтах в соцсетях.
Авария случилась в ночь на 6 января. В 3:21 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач Надым-Салехард. Резервным питанием город обеспечивали АО «Салехардэнерго» и РСК Ямала.
Предварительная причина ЧП – погодные условия. В компании «Россети» уточнили, что ночью 6 января гололёдно-изморозевые отложения (ГИО) на ЛЭП стали причиной нарушения работы линии.
«В причинах инцидента будет разбираться Ростехнадзор», – заключили в городской администрации.
В 17:40 завершили последние работы – электроснабжение в городе полностью восстановлено.
В конце ноября 2023 года в Салехарде также произошло массовое отключение электроэнергии в домах, социальных учреждениях, производственных и офисных помещениях.
Салехард, Наталья Ефремова
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