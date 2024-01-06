В Салехарде произошли веерные отключения энергии из-за аварии на линии «Россетей»

В Салехарде 6 января 2024 года производились веерные отключения электроэнергии из-за аварии на двух магистралях Россетей. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих аккаунтах в соцсетях.

Авария случилась в ночь на 6 января. В 3:21 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач Надым-Салехард. Резервным питанием город обеспечивали АО «Салехардэнерго» и РСК Ямала.

Предварительная причина ЧП – погодные условия. В компании «Россети» уточнили, что ночью 6 января гололёдно-изморозевые отложения (ГИО) на ЛЭП стали причиной нарушения работы линии.

«В причинах инцидента будет разбираться Ростехнадзор», – заключили в городской администрации.

В 17:40 завершили последние работы – электроснабжение в городе полностью восстановлено.

В конце ноября 2023 года в Салехарде также произошло массовое отключение электроэнергии в домах, социальных учреждениях, производственных и офисных помещениях.

фото - "Россети Тюмень"

Салехард, Наталья Ефремова

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