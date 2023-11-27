Предварительная причина отключения света в Салехарде – обледенение ЛЭП

Предварительная причина серьёзной аварии на электросетях, питающих Салехард – обледенение линий электропередач. Сейчас оборудование исследуют специалисты, чтобы установить точную причину ЧП. Об этом пишет агентство «Север-Пресс».

Ранее глава города Алексей Титовский сказал, что ЧП случилось на линии Салехард-Надым.

Из-за этого «Салехардэнерго» переводило на собственные источники электроэнергии некоторые котельные и дома Салехарда. Вторая линия «Россетей», которая в подобном случае должна была обеспечить передачу электричества, находится на плановом ремонте, пишет агентство со ссылкой на сова главного инженера «Салехардэнерго» Евгения Федотова.

«Руководствуясь командами регионального тюменского диспетчерского управления, мы запустили нашу генерацию и начали производить переключение потребителей на собственные источники потребительской энергии. До этого у нас произошло частичное отключение источников теплоснабжения. Там мы тоже вынуждены были запускать собственную генерацию и обеспечивать котельные за счет собственных аварийных источников», – пояснил Федотов.

Отключение электроэнергии случилось утром 27 ноября. В мэрии столицы Ямала сообщили, что работа школ и детских садов не нарушена и что всем воспитанникам и школьникам успели приготовить горячий завтрак. В аккаунте мэрии люди опровергли эти данные.

Салехард, Наталья Ефремова

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