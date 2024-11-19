Глава департамента ЖКК Ямала Афанасьев обещал Салехарду зиму без «блэкаутов»

Линия электроэнергии Салехард-Надым нуждается в реконструкции, за шесть лет она подверглась старению и износу. Обновить её планируют до 2030 года. На самом пострадавшем участке энергетики провели ремонт, что должно избавить Салехард от таких отключений электроэнергии, какие были прошлой зимой. Об этом сообщил глава департамента ЖКК, энергетики и тарифной политики ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

«Воздушную линию Надым-Салехард мы сдали в 2017 году, в 2018 году запустили в эксплуатацию. Вот уже прошло шесть лет, и соответственно наступил момент изнашиваемости сети, когда нужно подходить с вопросами по ремонту. Определили участок самый изношенный. Поскольку линия двухцепная, меняли сразу на двух линиях. Меняли гасители вибрации и изоляторы. Изоляторы поставили более мощные. Есть у энергетиков термин «пляска проводов» – это при определённой розе ветров, когда провода раскачиваются, они влияют на следующие провода после опор, получается резонанс, провода начинают плясать. В конечном итоге, если ещё и добавить нагрузку по льдо-иморозевым явлениям, провода провисают. Это огромная нагрузка на арматуру – это как раз изоляторы и виброгасители. Когда они выходят из строя, происходит замыкание, ветка выходит из строя, нам приходится запускать собственную генерацию», – объяснил г-н Афанасьев.

Он уточнил, что длина отреставрированного участка – 80 км. «Надеемся, что эту зиму проведём без отключений», – заметил глава департамента.

Как сообщили в компании «Россети Тюмень», «энергетики смонтировали на опорах ЛЭП системы дистанционной диагностики и онлайн мониторинга гололёдной обстановки. А воздушная линия «Надым – Салехард-1» была оснащена устройствами возбуждения колебаний для сброса гололёдно-изморозевых и инеевых отложений».

Далее Дмитрий Афанасьев напомнил, что «Россети» запроектировали и будут проводить реконструкцию линии Салехард-Надым. «Они сейчас делают обводную линию. Она в 70% готовности. И потом поочерёдно одну и вторую линию будут перестраивать. Они немножко поменяют створ, частоту опор. До 2030 года мы будем реконструировать эту линию», – отметил спикер.

Как сообщили в компании «Россети Тюмень», «стоимость проекта, направленного на повышение надёжности транспорта энергоресурса в Салехард, составит более 4,6 млрд рублей».

Салехард, Надым, Наталья Ефремова

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