В Салехарде из-за аварийного отключения света детей не принимают в садик

В Салехарде жилые микрорайоны и социальные объекты остались без электричества утром 27 ноября 2023 года. Как сообщили в мэрии города, причина – авария на линии «Россети». По данным мэра Алексея Титовского, речь идёт о линии Салехард-Надым.

«Сейчас специалисты запускают подачу энергии через мощности «Салехардэнерго», запуск будет обеспечен поэтапно. Информацию о причинах отключения будем публиковать по мере поступления», – говорится в сообщении мэрии.

Там уточнили, что школы и детские сады города сегодня работают в обычном режиме. Педагоги корректируют программу занятий. «И да, горячий завтрак – готов», – уверяют чиновники.

В первом же комментарии в официальном паблике администраци подписчица опровергает эти слова и уточняет, что в районе Комбината не работает детский «Золотая рыбка» «Ссвета нет, завтрака тоже, детей не принимают!", – написала горожанка.

Получить комментарии в садике пока не удалось – телефон учреждения не отвечает.

Обновлено в 06:40. В аккаунте появился комментарий департамента образования города. Чиновники настаивают на том, что садик работает.

Салехард, Наталья Ефремова

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