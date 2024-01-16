После блэкаута в Салехарде «Россети-Тюмень» анонсировала ремонты сетей

После аварий и отключения электроэнергии в Салехарде энергетики анонсировали обновление инфраструктуры и ремонты. В конце ноября аварийное отключение электроэнергии привело к сбоям в работе социальных учреждений, в начале января 2024 года город пережил принудительные веерные отключения энергии из-за аварии на линии Салехард-Надым.

Как ранее сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский, «Россети-Тюмень» в ближайшие недели начнут строительство резервной ЛЭП на участке Надым-Салехард. «Участок ветреный – расстояние между опорами будет сокращено», – уточнил градоначальник.

В компании подтвердили эти планы. Но там не назвали ни сроки строительства, ни сумму инвестиций в стройку. Там добавили, что в ближайшее время «Россети-Тюмень» выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард-1» и «Надым – Салехард-2» в ЯНАО.

На это компания планирует направить более 200 млн рублей.

«Серьёзным вызовом для энергосистемы ЯНАО этой зимой стали аномальные гололёдно-изморозевые отложения. Их масса достигает 2,5 килограмм на 1 метр, а нагрузка на провод в пролётах между опорами при таких объёмах увеличивается более чем на тонну. Для поддержания стабильного функционирования энергосистемы «Россети Тюмень» проведут работы на участках линий электропередачи суммарной протяжённостью свыше 130 км», – уточнили в компании.

Салехард, Юлия Фролова

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