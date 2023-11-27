Электроснабжение в Салехарде восстановлено

В Салехарде возобновлено электроснабжение. Об этом в 9:21 утра сообщил глава города Алексей Титовский.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на линии Салехард-Надым возникли проблемы в работе школ и детских садов. Жители сообщали, что дети учатся в темноте. Кроме того, одна из подписчиц официального паблика мэрии сообщил, что малышей отказались утром принимать в детском саду «Золотая рыбка».

Из-за аварии меняется расписание в школе №2. «Электроснабжение в школе восстановлено, сейчас идет подключение внутри школы, свет подадут в течение 10-15 минут. Но в связи с аварийным отключением в расписание уроков первой смены вносим коррективы. Уроки сегодня будут продолжительностью 30 минут. Количество уроков в начальной школе – 3, в остальных классах – по 4 урока. Вторая смена учится в привычном режиме по своему расписанию», – написала директор Марина Колчина в своём аккаунте телеграм.

Салехард, Наталья Ефремова

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