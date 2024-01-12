Жительница Салехарда стала обвиняемой в уголовном деле после покупки TOYOTA RAV4 у предприятия

Предпринимательница из Салехарда стала обвиняемой в уголовном деле после покупки внедорожника у фирмы-банкрота. Дело в том, что женщине продали машину по заниженной стоимости в аккурат перед тем, как начнётся процедура несостоятельности. Арбитражный управляющий, который позднее стал вести дело о банкротстве, оспорил эту сделку и потребовал вернуть полную стоимость TOYOTA RAV4 предприятию. Но женщина предоставила поддельные документы о том, что кроссовер был неисправен, в суде она уверяла, что он не может передвигаться.

Подробности необычного расследования раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

Следователи предполагают, что руководство фирмы ООО «Акадо» в 2020 году, зная об имеющихся долгах, перед процедурой банкротства с целью вывода имущества продали местной жительнице автомобиль по заниженной стоимости.

Когда конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля, женщина предоставила дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля.



В апреле 2023 года Арбитражный суд вынес определение о признании доказанным факт фальсификации со стороны подозреваемой.

В СУ СК ЯНАО не называют фирму, которая проходит процедуру банкротства, агентству «Новый День» из собственных источников известно, что это компания «Акадо». Покупатель машины –С ИП Суворова. Не исключено, что она имеет отношение к банкротящейся фирме. Это предстоит выяснить следователям.

Белый внедорожник TOYOTA RAV4, о котором идёт речь в банкротном деле, г-жа Суворова купила, по документам, за 1 млн рублей. Но и эти деньги женщинане платила, так как между должником, ИП Суворовой А.Р. и ИП Фроловым В.Ю. заключен договор зачёта взаимных требований. В суд жительница Ямала предоставила справки от специалиста из Лабытнанги, в которых перечислены неисправности машины. При этом в суде выяснилось, что иномарка обслуживалась у официальных дилеров и ездила по Ямалу.

Суд взыскал с г-жи Суворовой 1,2 млн рублей – неоплаченную часть действительной стоимости машины.

Квалификация уголовного дела в оношении неё – ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле).

Салехард, Наталья Ефремова

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