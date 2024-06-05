В Салехарде бизнесмен подделала документы для покупки TOYOTA RAV4

На Ямале осудили предпринимательницу за махинации во время банкротства фирмы ООО «Акадо». Женщина купила у предприятия внедорожник – белый TOYOTA RAV4 – за 1 млн рублей при том, что автомобиль был почти новый и стоил дороже. В суде это расценили как вывод имущества компании в предбанкротном состоянии. Арбитражный управляющей оспаривал сделку в арбитражном суде. И тогда женщина сфальсифицировала документ – она заявила, что машина неисправна.

По этому поводу было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.303 УК РФ – фальсификация доказательств). Приговором суда бизнесмену назначен штраф в 100 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СК Ямала.

«В Салехарде в 2020 году руководство коммерческой организации, достоверно зная о долгах, перед процедурой банкротства с целью вывода имущества незаконно реализовали местной жительнице автомобиль по заниженной стоимости. Впоследствии конкурсный управляющий банкротящегося юридического лица обратился в арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля. В судебном процессе женщина, желая получить решения суда в свою пользу, предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля», – напомнили в Следкоме Ямала, не называя фамилий и названия фирмы-банкрота.

В апреле 2023 года арбитражный суд вынес определение о признании доказанным факт фальсификации.

Покупатель машины – ИП Суворова. Не исключено, что она имеет отношение к банкротящейся фирме. Это предстоит выяснить следователям.

Салехард, Наталья Ефремова

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