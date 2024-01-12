Власти Салехарда назвали дату поступления бензина на заправки

Власти Салехарда прокомментировали нехватку бензина на заправке «Роснефти». Спустя день в мэрии заявили, что топливо на АЗС этой компании появится вечером 12 января.

«ГСМ в городе есть! Очереди и ажиотажа на заправках Салехарда нет – такую информацию дают в управлении муниципального заказа и экономики г. Салехарда. На АЗС «Лукойл» сегодня с утра «получали и принимали товар», топливо уже в продаже. Сформирован необходимый запас.

Бензовозы «Роснефти» ещё в пути, прибытие ожидается ближе к вечеру», – уточнили в мэрии.

Накануне в компании «Роснефть» подтвердили, что на всех (двух) заправках в Салехарде закончился бензин АИ-92.

Салехард, Наталья Ефремова

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