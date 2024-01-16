В Ноябрьске из ЖКТ ребёнка извлекли магнитный конструктор

В Ноябрьске врачи извлекли из желудочно-кишечного тракта двухлетнего малыша магнитный конструктор – 17 шариков. Инородное тело обнаружили на рентгене.

Двухлетний мальчик поступил в Ноябрьскую городскую больницу с подозрением на коронавирус.

После обследования выяснилось, что часть шариков осталась в желудке, а остальные цепочкой прошли в кишечник. «Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и тонкого кишечника», – объяснили в департаменте здравоохранения Ямала.

Детский хирург Александр Кокоталкин извлёк 17 шариков, затем зашил отверстия, проделанные ими.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо.

Родителей предупреждают: магнитные конструкторы очень опасны для детей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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