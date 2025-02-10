Из-за гибели проглотившего магниты ребёнка на Ямале возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетнего ребёнка, который проглотил магнитные шарики. ЧП случилось в Губкинском 6 февраля 2025 года.

Ребёнок скончался в отделении реанимации городской больницы. В кишечнике погибшего обнаружены множественные инородные тела – магнитные шарики.

Такие случаи не редкость, а именно в Губкинском аналогичное ЧП было зафиксировано в 2020 году. Тогда шарики извлекли из желудка 4-летнего ребёнка, к счастью, он остался жив.

Похожий инцидент произошёл в ноябрьской больнице и год назад – тогда из ребёнка также извлекли магнитные шарики. В том случае малыш также остался жив.

Губкинский, Наталья Ефремова

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