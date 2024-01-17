В Салехарде осудили водителя за смерть ребёнка на пешеходном переходе

В Салехарде осудили мужчину, который насмерть сбил ребенка в октябре 2023 года. Он должен отправиться в колонию-поселение на 2,5 года. Также он должен выплатить семье погибшей девочки 4,5 млн рублей в счёт возмещения морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Ямала.
Трагедия случилась вечером 3 октября на пересечении улиц Свердлова и Красный октябрь. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Её сбил «УАЗ Патриот».
Водитель давал признательные показания. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд также лишил водителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на 2 года.
Салехард, Наталья Ефремова
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