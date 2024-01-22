Власти Ямала определили очередные миллионы для волонтёрских проектов в Арктике

Власти Ямала определили размер субсидии для волонтёрских проектов общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика». Постановление подписал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Размер предоставляемой субсидии составляет 24 млн рублей, из них: 7 млн рублей – на финансирование расходов, связанных с содержанием получателя субсидии; 17 млн рублей – на финансирование мероприятий по охране окружающей среды в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности.

Источником получения субсидии являются средства окружного бюджета.

Деньги на такие же экологические акции получает из бюджета также Центр освоения Арктики.

На сайте Добро.ру говорится, что общественная организация «Зелёная Арктика» создана в 2014 году для привлечения и подготовки добровольцев из России и других стран для участия в программах экологической уборки арктических территорий, проводимых в Ямало-Ненецком автономном округе. Структура работает в тесном сотрудничестве с правительством ЯНАО, НП «Российский центр освоения Арктики» и ГКУ «Научный центр изучения Арктики».

Салехард, Наталья Ефремова

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